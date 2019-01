Sea of Thieves: l'aggiornamento di febbraio obbligherà a riscaricare l'intero gioco

Rare ha pubblicato un nuovo video diario di sviluppo di Sea of Thieves, il quale contiene anche utili informazioni relative al prossimo Major Update del gioco, che verrà pubblicato il 6 febbraio.

Gli sviluppatori hanno lavorato "dietro le quinte" con l'obiettivo di alleggerire il client, per questo l'aggiornamento di febbraio richiederà di scaricare nuovamente l'intero gioco, che si presenta ora con un peso dimezzato rispetto al passato. Lo studio ha ottimizzato la gestione dei file ed ha ridotto il peso generale di Sea of Thieves, migliorando anche la gestione delle patch, l'unico inconveniente, come accennato, è la necessità di riscaricare nuovamente l'intero software.

A inizio anno Rare ha annunciato un ricco supporto per Sea of Thieves nel 2019, con l'arrivo di nuove modalità PvP e PvE, maggiori dettagli verranno diffusi nelle prossime settimane.