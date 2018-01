Sea of Thieves: alla Technical Alpha hanno partecipato oltre 350 mila giocatori

Nelle mail di invito allachesta inviando ai giocatori, è possibile trovare alcune interessanti statistiche riferite allache si è svolta nelle scorse settimane.

Innanzitutto, abbiamo scoperto che la prima fase di test è stata giocata da 356.578 giocatori. Il pirata più sanguinario si è rivelato un certo Capta1n Cr0ss, che ha messo a segno ben 2.033 uccisioni. I giocatori hanno svuotato 583.578 boccali di grog, guadagnato 1,84 milioni di pezzi d'oro, venduto 669.637 forzieri e sparato 3.836.103 palle di cannone! Il totale cumulativo del tempo speso giocando è pari a 54.787 giorni.

Vi ricordiamo che la Closed Beta prenderà il via alle ore 13:00 del 24 gennaio su Xbox One e PC Windows 10, e sarà attiva fino alle 09:00 del 29 gennaio. Sea of Thieves sarà pubblicato il 20 marzo 2018, e sarà accompagnato da un serie a fumetti pubblicata da Titan Comics. Nei giorni scorsi è stato pubblicato un nuovo trailer dedicato all'intelligenza artificiale degli scheletri.