Sea of Thieves: l'analisi di Digital Foundry su Xbox One e Xbox One X

Digital Foundry ha pubblicato l'analisi tecnica di Sea of Thieves , mettendo a paragone il comparto tecnico del gioco su. La nuova avventura piratesca di Rare riesce a supportare i 4K nativi sulla console premium di Microsoft.

Tanto per cominciare, la redazione inglese ha osservato come Rare abbia deciso di usare per la prima volta un motore grafico di terze parti, l'Unreal Engine 4. L'impatto visivo è di alto livello, soprattutto considerando la qualità della direzione artistica e la ricerca dei particolari, come la densità dei dettagli riscontrabili su ogni isola o le animazioni con cui la vegetazione reagisce al passaggio dei giocatori. Questo senza dimenticare l'eccellente realizzazione del mare, del cielo e delle nuvole, elementi gestiti con estrema cura su entrambe le console.

Parlando della risoluzione, Sea of Thieves gira a 4K nativi su Xbox One X e a 900p su Xbox One, garantendo anche sulla console standard un comparto grafico molto gradevole, sebbene siano presenti diverse limitazioni come una qualità delle ombre meno convincente e un effetto blur più pronunciato. Un importante asso nella manica per la versione Xbox One X si riscontra nel supporto HDR: Digital Foundry è rimasta molto impressionata dagli effetti di questa tecnologia, in particolare nelle transizioni tra aree illuminate e buie.

Per quanto riguarda il frame rate, invece, Sea of Thieves gira a 30fps sia su Xbox One che su Xbox One X, paradossalmente con qualche grattacapo occasionale proprio sulla console premium, dovuti evidentemente al peso esercitato dai 4K nativi. Su One X si registra infatti qualche calo e qualche problema di tearing all'interno delle caverne, delle città e mentre si nuota sott'acqua nei pressi di una cascata, nulla comunque che non possa essere risolto con una patch. Per il resto, anche durante le traversate in mare nel bel mezzo di una tempesta, la fluidità del gioco si è dimostrata assai solida.

Per saperne di più, vi rimandiamo alla video analisi di Digital Foundry riportata in cima alla notizia.