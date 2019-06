Sea of Thieves Anniversary: nuovo trailer e contenuti gratuiti a tema Halo!

Dopo la presentazione di diversi nuovi trailer, dedicati, ad esempio a The Surge 2 e a Phoenix Point, l'appuntamento con Inside Xbox ci accompagna alla scoperta delle novità in arrivo in Sea of Thieves.

La celebrazione dell'anniversario del gioco di Rare ha infatti portato con sè numerose novità, di cui vi abbiamo ampiamente parlato all'interno della nostra recensione dell'aggiornamento dell'anniversario in Sea of Thieves, a cura di Alessandro Bruni. Ora, l'Anniversary Edition del gioco ritorna protagonista grazie alla condivisione col pubblico di un nuovo trailer inedito, che potete visionare direttamente in apertura a questa news.

Segnaliamo inoltre un'interessante collaborazione tra Sea of Thieves ed Halo: il mondo piratesco di Rare si prepara infatti ad accogliere lo "Spartan Ship Set", di cui potete visionare un'immagine di anteprima nel cinguettio in calce a questa news. Cosa ve ne pare? Potete riscattarla in-game gratuitamente per un periodo limitato che avrà termine alle ore 23:59 BST di sabato.