Sea of Thieves: annunciata l'espansione A Pirate's Life, Jack Sparrow sta per arrivare!

L'Xbox & Bethesda Game Showcase è l'occasione per una gradita sorpresa in arrivo in Sea of Thieves: il gioco Rare tutto pirati ed avventure MMO sta per accogliere tra i suoi personaggi l'iconico capitano Jack Sparrow, in arrivo grazie a una partnership stretta con Disney.

Il celebre protagonista della serie cinematografica Pirati dei Caraibi si unirà alla mischia già tra pochi giorni, precisamente il prossimo 22 giugno: in questa data verrà infatti messa a disposizione l'espansione Sea of Thieves: A Pirate's Life, che sarà disponibile gratuitamente per tutti i possessori del gioco su PC e console Xbox. A Pirate's Life aggiungerà una storia completamente inedita all'interno del titolo Rare, offrendo nuovi scenari, nuove battaglie e lo stile coinvolgente ed umoristico tipico dell'apprezzato MMO piratesco uscito originariamente su Xbox One e PC nel 2018 e supportato costantemente dagli sviluppatori attraverso nuovi contenuti ed espansioni che lo hanno reso sempre più ricco ed appassionante.

Il gioco ha così attirato l'attenzione di un numero sempre più grande di appassionati: qualche mese fa Sea of Thieves ha raggiunto oltre 20 milioni di giocatori. L'arrivo di un personaggio molto amato come Jack Sparrow potrebbe attirare l'attenzione di molti altri utenti a partire dal 22 giugno. Se non ne siete a conoscenza, ecco tutti i dettagli sulla Stagione 2 di Sea of Thieves partita ad aprile 2021.