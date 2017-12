Sea of Thieves: annunciata la serie a fumetti ufficiale di Titan Comics

hanno annunciato la realizzazione di una serie a fumetti dedicata a, il nuovo titolo multiplayer a sfondo piratesco in sviluppo presso gli studi di

Titan Comics non è nuova a questo tipo di operazioni, dal momento che si è già occupata degli adattamenti di Wolfenstein e Dishonored, e farà lo stesso anche per Bloodborne. Il primo numero della serie a fumetti di Sea of Thieves debutterà nello stesso periodo in cui verrà lanciato il gioco, ovvero marzo 2018. Racconterà la storia di due ciurme di pirati rivali legate da un passato in comune e alla ricerca di un antico ed ambito tesoro. Non solo si scontreranno tra loro, ma dovranno anche vedersela con orde di non-morti. In calce alla notizia potete ammirare alcuni artwork che forniscono un'idea precisa dello stile dei disegni adottato. Come vi sembrano?

Vi ricordiamo che Sea of Thieves uscirà il 20 marzo 2018 esclusivamente sulle piattaforme di casa Microsoft, ovvero Xbox One, Xbox One X e PC Windows 10 (via Windows Store). Recentemente è stato illustrato in video il sistema di progressione, ed è anche stato annunciato un controller in edizione limitata.