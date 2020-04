Sea of Thieves: annunciata Ships of Fortune, la nuova espansione gratis

Nell'ultimo episodio di Inside Xbox, l’evento Microsoft durante il quale vengono svelate tutte le prossime novità in arrivo su PC e console, è stata annunciata la prossima espansione gratuita di Sea of Thieves: Ships of Fortune.

Aggiornando il titolo Rare all'uscita di Ships of Fortune potrete trasformarvi in Emissari, così da recuperare ricompense ancor più ricche effettuando dei viaggi in giro per il mondo di gioco, tra le quali troviamo anche tantissimi nuovi oggetti per la personalizzazione sia della nave sia del proprio pirata. In base alla fazione della quale diventerete Emissari otterrete inoltre delle personalizzazioni a tema. Se ciò non dovesse bastare, sappiate che la nuova espansione amplia la varietà di animali da compagnia e dopo i pappagalli e le scimmie arrivano anche i gatti. I giocatori potranno applicare diversi oggetti cosmetici al proprio gatto, così da renderlo unico e sfoggiarlo in giro per scatenare l’invidia di tutti i loro amici.

L’arrivo di Ships of Fortnute è previsto per il prossimo 22 aprile 2020 su PC e Xbox One. Chiunque disponga di un abbonamento attivo a Xbox Game Pass potrà inoltre scaricare e giocare gratuitamente anche l’ultima versione del titolo Rare sia su PC che su Xbox One, in base al proprio piano di abbonamento attivo.

Vi ricordiamo che nel corso della serata sono stati annunciati i giochi di aprile 2020 per Xbox Game Pass, tra i quali spiccano Journey to the Savage Planet e Yakuza Kiwami.