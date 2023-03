Sea of Thieves: annunciata la Stagione Nove, arriverà molto presto

A distanza di poco tempo dall'arrivo della collaborazione Sea of Thieves x Halo nella stagione 8, il team di sviluppo della grande produzione Xbox Game Studios ha rivelato in via ufficiale la data d'uscita della Season 9. La nuova ondata di contenuti verrà rilasciata molto presto per tutti gli utenti che solcano i mari di Sea of Thieves.

Quando verrà rilasciata la Stagione nove? A rivelare l'informazione è proprio il trailer dedicato al content update, pubblicato in data odierna sul canale YouTube dedicato al gioco a ridosso di pochissimo tempo dall'annuncio del documentario Sea of Thieves Voyage of a Lifetime.

"Forzieri della Fortuna, Teschi del Destino, Eventi mondiali che si adattano meglio alle dimensioni dell'equipaggio, più incontri regolari con Meg e Kraken, nuovi cosmetici, un'ondata di modifiche di quality-of-life e molto altro ancora". Con questa descrizione relativa alla suddetta Season, il team comunica l'arrivo dell'atteso update che, come sempre, saprà regalare numerose soddisfazioni agli amanti del titolo.

Queste nuove aggiunte "daranno nuova vita ai vostri viaggi nella Stagione Nove di Sea of Thieves in arrivo dal 16 marzo". L'uscita di questa nuova ondata di contenuti è dietro l'angolo: mancano pochi giorni al nuovo update. Purtroppo, quindi, sarà necessario attendere ancora un po' di tempo prima di poter provare con mano tutte le nuove aggiunte che avranno tante nuove esperienze da regalare ai pirati che solcano i mari della produzione videoludica uscita nel 2018.