Sea of Thieves: annunciati i nuovi contenuti in arrivo ad aprile e maggio

Rare ha pubblicato la roadmamp dei contenuti aggiuntivi che andranno ad arricchire l'esperienza di gioco offerta da Sea of Thieves, il sandbox piratesco ora disponibile per PC Windows 10 e Xbox One.

Questo è quanto si legge dal sito ufficiale del gioco:

"Il nostro primo update, The Hungering Deep, sarà rilasciato a maggio e introdurrà una nuova minaccia controllata dall'I.A. Le crew dovranno lavorare duramente per trovare e sconfiggere questa minaccia facente parte di un evento inedito. Introdurremo inoltre una serie di nuove meccaniche per supportare i giocatori in questa nuova avventura, e ci saranno nuove ricompense ottenibili al termine dell'evento. In aggiunta, daremo il via al nostro programma settimanale a partire da maggio, quando aggiungeremo nuove meccaniche, eventi e premi.

Nei mesi estivi rilasceremo i nuovi contenuti Cursed Sails, con cui arriverà una nuova tipologia di nave, e Forsaken Shores, che condurrà i giocatori in una nuova pericolosa zona del mondo di gioco. Anche questo update aggiungerà una nuova minaccia, meccaniche e ricompense".

Come promesso in passato, tutti questi nuovi contenuti saranno disponibili in via completamente gratuita, cosicché la community del gioco possa rimanere unita lungo il corso del tempo. Per ulteriori dettagli sulla roadmap vi rimandiamo al video che trovate in cima e al sito ufficiale del gioco.