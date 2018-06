Sea of Thieves: annunciati ufficialmente i piani per il supporto post lancio

In questi minuti è in onda lo showcase di Microsoft dell'E3 2018: sul palco anche i ragazzi di Rare, che hanno svelato finalmente i contenuti previsti per il supporto post lancio di Sea of Thieves.

Sono stati annunciati due nuovi DLC, Cursed Sails e Forsaken Shores, che debutteranno rispettivamente nei mesi di luglio e settembre. È stato diffuso anche un trailer che mostra alcune immagini e footage dei due contenuti annunciati da Rare sul palco dello showcase di Microsoft.

