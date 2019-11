Sea of Thieves: annunciato Barilotto, il nuovo evento della community di SoT Italia

Dopo aver fatto scorrere fiumi di grog con il torneo Ancora Maledetta a tema Halloween, i rappresentanti della community di Sea of Thieves Italia ci invitano a partecipare e ad ammirare le sfide di Barilotto, l'evento che si terrà tra l'8 e il 10 novembre nella dimensione a mondo aperto del gioco di RARE.

Le "regole d'ingaggio" di Barilotto sono piuttosto semplici e prevedono due contendenti che, disposti a debita distanza l'uno dall'altro sul molo dell'Avamposto Sanctuary, dovranno sfidarsi per far esplodere il barile di polvere da sparo posto nelle loro immediate vicinanze. Il tutto, cercando di prendere la mira con la pistola dopo essersi ubriacati di grog!

Il primo appuntamento potrà essere ammirato dalle pagine del canale Twitch di Sea of Thieves Italia, mentre gli eventi che si terranno il 9 e 10 novembre saranno trasmessi anche sul canale Twitch di Everyeye.it per rinsaldare ulteriormente il rapporto tra la nostra redazione e i tanti appassionati di Sea of Thieves che dominano i mari del sandbox di RARE portando in alto il vessillo piratesco di SoT Italia.

Il tabellone di Barilotto coinvolge 32 squadre con match a eliminazione diretta: per tutti i dettagli sulle modalità di partecipazione al torneo e alle future attività che coinvolgeranno la community di Sea of Thieves Italia, vi rimandiamo alle pagina Discord e al profilo Facebook di SoT Italia.