Sea of Thieves: annunciato il bundle con Xbox One S da 1TB, aperti i preordini

Le voci di corridoio di qualche settimane fa si sono rivelate veritiere: Microsoft ha annunciato un nuovo bundle perdedicato a, il titolo piratesco a opera diin arrivo il 20 marzo.

Il pacchetto, che sarà lanciato in contemporanea con il gioco, è disponibile adesso per il preordine sullo store di Microsoft al prezzo di 300.99 euro, e include una Xbox One S da 1TB, S, un codice per il download di Sea of Thieves, un mese di abbonamento a Xbox Game Pass e un mese di abbonamento a Xbox Live Gold. Segnaliamo ai lettori che il controller incluso nella confezione non è quello in edizione limitata dedicato al gioco, ma un modello standard.

Sea of Thieves arriverà su PC e Xbox One il 20 marzo 2018, rientrerà nel programma Xbox Play Anywhere e, come tutti titoli first party di Microsoft, sarà incluso fin dal Day One nel catalogo di Xbox Game Pass. Sulle nostre pagine trovate il più recente diario di sviluppo dedicato ai personaggi non giocanti e ai dialoghi, e alcuni screenshot inediti che ci mostrano il temibile Kraken in azione. In attesa della recensione, vi invitiamo a leggere la nostra anteprima incentrata sulla closed beta di fine gennaio.