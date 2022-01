Sea of Thieves, annunciato l'evento Preview 2022: sarà l'anno più grande per il gioco

Proprio come aveva lasciato intuire nelle scorse ore, Rare si sta preparando per lanciare una nuova ondata di contenuti per Sea of Thieves. Dopo essere cresciuto a dismisura sin dal lancio, il sandbox piratesco si avvia verso il suo anno più grande di sempre, stando alle dichiarazioni degli sviluppatori della software house di Microsoft Gaming.

Sfortunatamente, Rare non ha anticipato nulla di particolarmente concreto riguardo alle sorprese che ha in serbo per la sua ciurma di pirati per questo 2022. Lo studio britannico, in ogni caso, sembra stia preparando grandi cose e sembra motivato a creare contenuti sempre nuovi per un gioco che sta accrescendo notevolmente il proprio successo, come testimoniano le cinque milioni di copie vendute da Sea of Thieves su Steam.

L'appuntamento con il Preview Event 2022 di Sea of Thieves è fissato a giovedì 27 gennaio, data in cui Rare svelerà il futuro del suo sandbox piratesco e presenterà i "contenuti della prossima Stagione e oltre". Gli sviluppatori consigliano di seguire i futuri annunci tramite i canali YouTube e Twitter di Sea of Thieves, ma naturalmente non mancheremo di aggiornarvi su queste pagine nei prossimi giorni.

Il direttore creativo del gioco, Mike Chapman, si è detto oltremodo soddisfatto della crescita esponenziale di Sea of Thieves, con il team di sviluppo che ha raggiunto il 95% degli obiettivi che si era prefisso prima del lancio.