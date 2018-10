Sea of Thieves: annunciato il Festival dei Dannati e la possibilità di truccare i pirati

Durante un panel tenutosi al New York Comic-Con, Rare ha svelato i primi dettagli della prossima avventura dei Topi di Sentina di Sea of Thieves, intitolata Festival dei Dannati.

Com'è facile intuire dal nome, sarà una vera e propria celebrazione del capitano del Traghetto dei Dannati, che riporta i pirati in vita. Sulla sua nave sarà presente un focolare, chiamato Well of Spirtis, il cui colore cambierà in base alla causa della morte del pirata. Ad esempio, se è avvenuta a causa della lava di un vulcano, sarà rossa. I giocatori potranno raccogliere la fiamma in una lanterna e utilizzarla per decorare la propria nave.

Per l'occasione, i ragazzi di Rare hanno anche annunciato che presto verrà introdotta la possibilità di truccare i propri personaggi, espandendo quindi le opportunità di personalizzazione. Durante il panel sono state mostrate solamente tre opzioni, due delle quali ricordavano uno scheletro ed erano ispirate al Dia de Los Muertos. L'ultima, invece, era un grosso marchio a forma di cicatrice. I presenti hanno accolto questo annuncio in maniera molto positiva.

Ricordiamo che Sea of Thieves è disponibile esclusivamente sulle piattaforme di casa Microsoft, Xbox One, Xbox One X e PC Windows 10, ed è incluso all'interno del catalogo di Xbox Game Pass. Recentemente ha fatto il suo debutto la terza espansione gratuita del gioco, Forsaken Shores, che tra le altre cose ha introdotto l'area vulcanica Ruggito del Diavolo.