Sea of Thieves: annunciato un nuovo Scale Test per il weekend, al via domani 2 marzo

ha annunciato che questo fine settimana si svolgerà il terzodi Sea of Thieves . I giocatori potranno tornare sui server del gioco per aiutare gli sviluppatori a testare al meglio i servizi di rete prima del lancio ufficiale.

La sessione prenderà il via domani venerdì 2 marzo alle ore 11:00, e terminerà al medesimo orario di domenica 5 marzo. Dall'ultima fase di testing, i ragazzi di Rare hanno effettuato diversi interventi sull'infrastruttura. L'obiettivo è quello di verificare il lavoro svolto e di raggiungere un numero di giocatori connessi contemporaneamente ancora più alto dell'ultima volta.

Coloro che hanno già partecipato alla Closed Beta e ai precedenti test potranno sfruttare il medesimo client scaricato nelle scorse settimane. Gli altri interessati, invece, possono unirsi al programma Insider attraverso l'Insider Hub, dal quale è possibile scaricare la build Sea of Thieves Scale Test. Come già annunciato precedentemente, inoltre, prima del lancio del gioco si svolgerà un'altra vera e propria Beta, con un quantitativo maggiore di contenuti.

Vi ricordiamo che Sea of Thieves uscirà il 20 marzo su Xbox One, Xbox One X e PC Windows 10. Sarà il primo titolo Microsoft a debuttare direttamente all'interno del servizio in abbonamento Xbox Game Pass. Intanto, la casa di Redmond ha avviato i preordini per il bundle contenente il gioco e una Xbox One S 1TB.