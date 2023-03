Sea of Thieves: annunciato 'Voyage of a Lifetime', il nuovo documentario dedicato al gioco

Mentre gli utenti che popolano il mondo della recente esperienza di Rare grazie alle tante novità introdotte con la stagione 8 di Sea of Thieves a novembre, il team di sviluppo dietro la creazione del titolo appartenente alla line-up degli Xbox Game Studios ha annunciato Sea of Thieves Voyage of a Lifetime.

Ufficializzato da poco attraverso un trailer dedicato al suddetto progetto, Sea of Thieves Voyage of a Lifetime promette di mostrare un dietro le quinte relativo al processo di creazione del gioco, mostrando concept, artwork e molto altro tra tutte le idee e progetti scartati in previsione della realizzazione del titolo approdato sugli ecosistemi Microsoft nel 2018.

"Vi presentiamo Sea of Thieves: Voyage of a Lifetime! Dai filmati prototipi mai visti prima agli sviluppatori e ai fan che discutono su cosa significhi #BeMorePirate, segnate il 20 marzo sul vostro calendario e unitevi a noi nella celebrazione dei cinque anni dei mari che condividiamo con questo nuovissimo documentario".

Questo è il messaggio rilasciato dallo stesso team in allegato al trailer d'annuncio di Voyage of a Lifetime, il documentario che saprà fare la gioia dei fan di Sea of Thieves ma anche di coloro i quali sono interessati a conoscere di più sul grande progetto targato Xbox. Manca davvero poco al fatidico 20 marzo 2023 e non vediamo l'ora di scoprire ciò che gli sviluppatori hanno in serbo per noi.

Intanto, però, l'unico modo per ingannare l'attesa è quello di scoprire tutte le soprese relative alla stagione 8 e la collaborazione Sea of Thieves x Halo Infinite.