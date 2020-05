Sea of Thieves, l'approdo su Steam è molto vicino: annunciata la data di lancio

Annunciata all'inizio del mese scorso, la versione Steam di Sea of Thieves ha finalmente una data d'uscita. Microsoft e RARE hanno annunciato che i loro colorati, ma non per questo meno burberi, pirati arriveranno sullo store di Steam il prossimo 3 giugno.

I giocatori interessati potranno acquistare il gioco al prezzo di 39,99 euro. Su Steam, ovviamente, arriverà la versione più completa del gioco, che in questi due anni di disponibilità ha ricevuto ben cinque espansioni principale e una moltitudine di aggiornamenti, tutti quanti gratuiti. In tempi recenti, ad esempio, è arrivato il content update Ships of Fortune, che ha innalzato il livello massimo delle tre Compagnie del gioco e introdotto la possibilità di diventare un loro Emissario.

Per l'occasione, Rare ha confezionato un nuovo trailer sulle note della canzone "New Legend", eseguita dalla rock band Gold Coin. La crescita di Sea of Thieves, un gioco che offre un'esperienza piratesca a 360° (dalla navigazione ai combattimenti, fino all'esplorazione e ai saccheggi) non è ancora terminata, ed è destinata a proseguire nei mesi a venire.

Requisiti di sistema minimi

Sistema operativo: Windows 10

Processore: Intel Q9450 @ 2.6GHz o AMD Phenom II X6 @ 3.3 GHz

Memoria: 4 GB di RAM

Scheda video: Nvidia GeForce GTX 650 o AMD Radeon 7750

DirectX: Versione 11

Memoria: 50 GB di spazio disponibile

Requisiti di sistema consigliati

Sistema operativo: Windows 10

Processore: Intel i5 4690 @ 3.5GHz o AMD FX-8150 @ 3.6 GHz

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: Nvidia GeForce GTX 770 o AMD Radeon R9 380x

DirectX: Versione 11

Memoria: 50 GB di spazio disponibile

Sea of Thieves, ricordiamo, è già disponibile su Xbox One, Xbox One X e PC Windows 10. Come tutti i giochi di casa Microsoft, fa inoltre parte dell'ampio catalogo di Xbox Game Pass, sia su console che su PC.