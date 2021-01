Tutti pazzi per Sea of Thieves: impennata dei giocatori su Steam grazie ai Saldi

In concomitanza con l'arrivo dei Saldi Invernali di Steam, Sea of Thieves è tornato a viaggiare con il vento in poppa su PC, riuscendo a registare numeri molto confortanti per Rare e Microsoft.

Come fatto notare dai colleghi di PCGamesN, il titolo piratesco ha raggiunto nelle scorse ore circa 45.000 giocatori connessi in contemporanea, una cifra particolarmente alta, che pur non riuscendo a battere il record risalente allo scorso giugno (circa 66.000 utenti), è riuscito a donare uno nuovo inaspettato slancio al gioco. Non c'è dubbio che i saldi di Natale abbiano giocato un ruolo chiave in questa risalita: Sea of Thieves è infatti il secondo gioco più venduto nella prima settimana del 2021 su Steam, superato dal solo Cyberpunk 2077 (che si è confermato per l'ennesima volta al primo posto sul marketplace di Gabe Newell).

Pur trattandosi a tutti gli effetti di un titolo first party, si sta rivelando quantomai azzeccata la scelta da parte di Microsoft di pubblicare Sea of Thieves su Steam, che rimane tutt'oggi la piattaforma maggiormente frequentata dai giocatori PC, al netto della spietata concorrenza di Epic Games Store e della crescita di GOG.com.

Ricordiamo che a partire da questo mese, Sea of Thieves abbondonerà gli aggiornamenti mensili per dare inizio ad una progressione strutturata in Stagioni, della durata di tre mesi ciascuna. I giocatori possono dunque aspettarsi nuovi contenuti, nonché eventi live originali, nuove ricompense e patch migliorative.