Sea of Thieves: in arrivo il cambio della biancheria, abiti femminili e altre novità

In un video pubblicato su YouTube, Rare ha confermato che dalla prossima settimana sarà possibile cambiare la biancheria intima dei pirati in Sea of Thieves. Inoltre, gli sviluppatori hanno rivelato nuovi cambiamenti per il vestiario, tra cui più opzioni per l'abbigliamento femminile.

L'aggiornamento includerà molte modifiche generali, con il fine di migliorare la "qualità della vita" e rendere l'esperienza utente più coerente e meno fastidiosa. La prima modifica riguarderà il modo in cui esplodono le catene di barili, rendendo l'esplosione sequenziale. Nelle situazioni più concitate, gli animali da compagnia diventeranno meno fastidiosi grazie al cambiamento dei set audio (modifica espressamente richiesta dalla community). Un'altra modifica riguarderà la possibilità di "bloccare" alcune azioni, senza dover tenere premuto il relativo tasto di esecuzione, come ad esempio la mira, che potrà essere attivata e disattivata senza la pressione continua del grilletto. Verranno infine introdotti nuovi abiti riservati all'universo femminile.

Rare ha anche annunciato la futura introduzione dei server privati in SoT. Grazie al costante supporto della community e ai numeri registrati da Sea of Thieves, il titolo piratesco sembra destinato ad un brillante futuro, anche grazie alle continue implementazioni da parte del team di sviluppo.