Sea of Thieves: in arrivo una nave gratis ispirata a Borderlands

Nello showcase di Xbox alla Gamescom 2021 ha fatto una piccola comparsa anche Sea of Thieves, titolo piratesco del quale Microsoft ha svelato al pubblico il nuovo ed irriverente crossover.

L'ultimo di una serie di eventi che ha coinvolto brand come Halo e Battletoads avrà come protagonista Borderlands, il looter shooter di Gearbox Software. Nel corso dell'evento ai giocatori verrà data la possibilità di ottenere in maniera completamente gratuita una nave il cui stile è ispirato allo sparatutto e che alterna i colori rosso e giallo. Il "Mayhem Ship Set", questo è il nome del contenuti aggiuntivo gratis, potrà essere riscattato da tutti i giocatori del titolo Rare nel periodo compreso tra il 24 agosto 2021, ovvero oggi, e il prossimo 7 settembre 2021. Per ottenere l'oggetto non basterà effettuare l'accesso al gioco ma gli utenti dovranno completare due tipologie di sfide grazie alle quali ricevere i favori dei Topi di Sentina.

In attesa di scoprire maggiori informazioni riguardanti l'evento crossover con Borderlands, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate uno speciale su Sea of Thieves A Pirate's Life, il DLC gratuito con Jack Sparrow dei Pirati dei Caraibi.