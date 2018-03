Sea of Thieves attualmente non disponibile per alcuni utenti Xbox Game Pass, fix in arrivo

Sembra che alcuni abbonati al servizionon riescano più a giocare con Sea of Thieves . Ne sono al corrente anche, che con un tweet hanno rassicurato gli utenti confermando di essere al lavoro per risolvere il problema.

"Il nostro team sta investigando su un problema che affligge gli utenti Game Pass, lavorando per risolvere l'inconveniente il prima possibile. Vi forniremo nuovi aggiornamenti quanto prima." si legge nel tweet postato dall'account ufficiale di Sea of Thieves.

A quanto pare, diversi utenti Xbox Game Pass non riescono più ad avviare Sea of Thieves, o addirittura a scaricarlo, nonostante il gioco faccia parte della libreria associata al servizio. Considerando che nelle scorse ore è stato pubblicato un corposo update per il gioco, non è da escludere che i nuovi file contenuti nell'aggiornamento siano entrati in conflitto con le feature di Game Pass, ma per saperne di più non rimane che attendere ulteriori notizie da Rare e Microsoft.

Intanto, la software house ha confermato che la patch con la tassa in oro per tornare in vita non verrà più pubblicata, dando ascolto ai numerosi feedback ricevuti dagli utenti. Anche voi state riscontrando qualche problema con la versione di Sea of Thieves riscattata tramite Xbox Game Pass?