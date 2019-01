Sea of Thieves: aumentano i giocatori attivi e gli streaming su Twitch

Sembra che Sea of Thieves stia godendo di una nuova popolarità in queste ultime settimane, come confermato da Joe Neate di Rare nell'ultimo video diario degli sviluppatori, pubblicato nelle scorse ore.

Neate afferma come ultimamente la popolazione di Sea of Thieves sia aumentata, così come il numero di giocatori connessi in contemporanea, inoltre il gioco sta godendo di una seconda vita su Twitch, con trasmissioni molto seguite e citazioni da parte di streamer di fama come Ninja e DrDisRespect.

Una crescita non esplosiva ma continua, che testimonia come Rare e Microsoft si stiano muovendo nella giusta direzione con questo progetto, grazie ai continui aggiornamenti gratuiti e ai nuovi contenuti in arrivo su base mensile. Il prossimo aggiornamento ridurrà la dimensione del client e ottimizzerà il gioco con l'obiettivo di occupare meno spazio su disco.