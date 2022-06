Sea of Thieves: l'avventura The Forsaken Hunter è dietro l'angolo, data e contenuti

I ragazzi di Rare hanno confermato che la nuova avventura di Sea of Thieves, intitolata "The Forsaken Hunter", è ormai pronta per approdare su PC Windwos e console Xbox. Il nuovo contenuto porterà i pirati virtuali ad andare a caccia di un volto familiare per la community del titolo.

Con un nuovo post pubblicato sulle sue pagine ufficiali, Rare ha confermato che in The Forsaken Hunter sarà vostro compito rintracciare Merrick, vecchio lupo di mare e grande amante del grog ora misteriosamente scomparso.

"Qualcosa è successo a Merrick...", recita il post che vi abbiamo riportato in calce. "Dopo il suo trionfo a Golden Sands, il veterano marinaio è misteriosamente scomparso. Rispondi alla chiamata per dare la caccia al Cacciatore nella nostra nuova avventura a tempo limitato, "The Forsaken Hunter", disponibile dal 30 giugno al 14 luglio!".

Merrick è stato avvistato l'ultima volta mentre aiutava a ricostruire l'avamposto di Lost Sands. I pirati di Sea of Thieves potevano aiutare Merrick nell'impresa o schierarsi con Reaper's Bones per assicurarsi che l'insediamento rimanesse distrutto. Con il 53,2% di supporto degli utenti, Lost Sands è stata ricostruita, ma Merrick non ha potuto godersi a lungo i frutti delle sue fatiche. Apparso morto nel nuovo trailer pubblicato da Rare, il fantasma di Merrick è stato poi catturato da Wanda e Duke prima che potesse salire a bordo del traghetto per tornare nella terra dei vivi.

Sapevate che in Sea of Thieves ci sono oltre 1 milione di Pirati Leggendari?