Sea of Thieves: avvistato il Kraken, la mitologica creatura compare in alcuni screenshot

In occasione di un recente evento preview,ha iniziato a parlare del, la mitologica creatura dagli otto tentacoli che sarà possibile incontrare in Sea of Thieves . Nel frattempo sono emerse le prime immagini off-screen.

Dopo i primi segnali individuati dai data miner durante la Closed Beta di Sea of Thieves, Rare ha iniziato a parlare delle caratteristiche del Kraken, confermando che i pirati potranno incontrarlo durante le loro traversate in mare.

Questo mostro tentacolare sarà in grado di distruggere alcune parti della vostra nave, scagliare i membri dell'equipaggio in mare o addirittura mangiarli. Sebbene non sia possibile prevedere la sua comparsa, la presenza del Kraken può essere anticipata da alcuni indizi come le bolle sulla superficie del mare o il colore oleoso e sporco delle acque circostanti. Ovviamente il Kraken potrà attaccare anche le navi degli altri giocatori, e in questo caso potrete decidere se soccorrere o meno gli altri pirati in difficoltà.

Nell'attesa che Rare inizi a diffondere le prime immagini ufficiali del Kraken, su 4Chan sono comparsi i primi scatti off-screen del mostro: la qualità non è eccezionale, ma sono sufficienti per farci una prima idea sulle situazioni di gioco in cui gli utenti potranno imbattersi. Ricordiamo che Sea of Thieves sarà disponibile in esclusiva per Xbox One e Windows 10 a partire dal 20 marzo.