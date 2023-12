Sea of Thieves, benvenuto singleplayer: la Stagione 10 si espande con Mare Calmo

La Stagione 10 di Sea of Thieves già ricca di contenuti prosegue con Mare Calmo, la nuova modalità introdotta da RARE per consentire a tutti i bucanieri digitali di cimentarsi in sfide esclusivamente singleplayer.

La sussidiaria britannica degli Xbox Game Studios descrive Mare Calmo come "una nuova esperienza di gioco che vi permette di esplorare indisturbati i mari di Sea of Thieves per la prima volta! Sebbene alcune funzionalità non siano disponibili in Mare Calmo e i progressi siano limitati per bilanciare il livello più basso di pericolo, la modalità vi offre comunque un'ottima possibilità per imparare le basi della vita da pirati e farvi strada tra le Storie senza interruzioni".

La modalità Mare Calmo è il piatto forte dell'ultimo, importante aggiornamento di Sea of Thieves disponibile da oggi, giovedì 7 dicembre, tanto su PC quanto su console Xbox. Sulle pagine di Xbox Wire, RARE entra nel merito del lavoro svolto sulla nuova modalità singleplayer per ribadirne le finalità e tracciarne il perimetro ludico, narrativo e contenutistico.

Le lobby singleplayer di Mare Calmo, quindi, ospiteranno solo ed esclusivamente delle attività in solitaria, focalizzandosi sulle sfide legate all'esplorazione del mondo di gioco e sulle missioni da svolgere nelle Storie, come pure sulle battaglie da ingaggiare contro i pericoli naturali. Qualora ve la foste persa, qui trovate la nostra approfondita analisi su Sea of Thieves The Legend of Monkey Island.