Sea of Thieves: un bundle con Xbox One S compare su Amazon Germania

Nonostante non ci siano conferme ufficiali, sembra che in concomitanza dell' uscita del gioco abbia intenzione di lanciare un nuovo bundle didedicato a, l'atteso titolo piratesco di

Il pacchetto è infatti comparso quest'oggi su Amazon Germania e, secondo le informazioni presenti nella scheda del prodotto, includerebbe una Xbox One S, una copia digitale del gioco, un controller, un mese di abbonamento a Xbox Game Pass e un mese di abbonamento all'Xbox Live Gold. Segnaliamo che il prezzo non è noto e che il controller che dovrebbe essere incluso non è il modello in edizione limitata dedicato al gioco (annunciato lo scorso dicembre). Sottolineiamo, tuttavia, che al momento Microsoft non ha confermato ufficialmente l'esistenza di questo bundle. In attesa di ulteriori ulteriori aggiornamenti da parte dell'azienda di Redmond, ricordiamo ai lettori che Sea of Thieves sarà disponibile su PC e Xbox One a partire dal 20 marzo 2018 e rientrerà nel programma Xbox Play Anywhere, ciò vuol dire che vi basterà acquistare una sola copia per poter giocare su entrambe le piattaforme. Inoltre, fin dal Day One, il titolo entrerà nel catalogo di Xbox Game Pass. Sulle pagine di Everyeye trovate la nostra recente anteprima a cura di Tommaso Todd Montagnoli.