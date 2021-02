Sea of Thieves diventa una caccia al tesoro: Rare firma sorpresa per un bambino di 6 anni

Tra un update e il lancio della Stagione 1 di Sea of Thieves, gli sviluppatori di Rare hanno trovato il tempo di organizzare una grande sorpresa per un piccolo fan.

Lo scorso novembre, la software house ha infatti ricevuto una richiesta di aiuto direttamente dal Wisconsin, negli USA. A firmarla era il padre di Otto, bambino di 6 anni appassionatissimo di Sea of Thieves. Il piccolo fan, raccontava il genitore, era particolarmente abbattuto dagli effetti della pandemia e dalla necessità di trascorrere il tempo lontano dai suoi amici. Con l'attivazione della didattica a distanza presso la sua scuola, le uniche attività alle quali si dedicava erano proprio le lezioni online e le partite a Sea of Thieves.

Per questa ragione, il padre ha scritto a Rare una lettera nella quale chiedeva aiuto per la realizzazione di una caccia al tesoro dedicata all'esclusiva Microsoft. Ebbene, la software house ha risposto positivamente, offrendo all'uomo il supporto a distanza di Gregg Mayles di Rare e del direttore creativo di Sea of Thieves Mike Chapman. Dopo mesi di lavoro, il team ha inviato un vero e proprio forziere di tesori a tema in Wisconsin, per offrire al giovane pirata un degno tesoro da scoprire. Direttamente in calce a questa news, potete visionare il filmato dell'intera iniziativa.



Nel frattempo, Sea of Thieves si è aggiornato su Xbox Series X.