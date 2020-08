Sea of Thieves e i cani: stanno per arrivare i migliori amici dei pirati!

Due anni e mezzo e non sentirli. Nonostante sia passato già un bel po' di tempo dal lancio, Sea of Thieves continuare a rimanere sulla cresta dell'onda, forte di un lancio di successo di Steam e di un supporto post-lancio attento che ha fidelizzato milioni di pirati digitali.

Archiviato l'aggiornamento di agosto di Sea of Thieves, è ora di volgere lo sguardo al mese di settembre, durante il quale è attesa la pubblicazione di un nuovo update che, come abbiamo avuto modo di apprendere durane la Gamescom 2020, introdurrà una nuova tipologia di animale domestico, il cane! I migliori amici dell'uomo andranno ad affiancare i gatti, i pappagalli e le scimmie, e come questi ultimi potranno essere acquistati nell'Emporio dei Pirati spendendo le Monete Antiche. Questa valuta può essere comprata con soldi reali dal Microsoft Store oppure ottenuta in-game sconfiggendo i rari scheletri antichi che si trovano in giro per il mondo, riconoscibili perché dotati di una borsa di Monete Antiche. Saranno diverse le razze di cane disponibili a partire da settembre, e due di queste possiamo già ammirarle nelle immagini condivise da Rare che abbiamo raccolto nella galleria in calce.

Il nuovo animale da compagnia non rappresenterà l'unica novità di settembre, visto che lo studio di sviluppo ha anche l'anticipato l'arrivo di un terzo tipo di viaggio della compagnia dei Cacciatori d'oro e altri contenuti che verranno svelati nelle prossime settimane prima della pubblicazione dell'aggiornamento. Nel frattempo, potete continuare a divertirvi con l'evento Summer of Sea of Thieves.