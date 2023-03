Sea of Thieves celebra il quinto anniversario, ma Rare punta ai 10 anni di supporto

Sin dal lancio avvenuto cinque anni fa, Sea of Thieves si è reso protagonista di una crescita esponenziale che ha portato il sandbox piratesco ad accogliere oltre 25 milioni di giocatori. L'avventura sembra però destinata a continuare ancora a lungo.

In un articolo apparso su Xbox Wire, Microsoft ha rivelato che il team di Rare si è recentemente seduto ad un tavolo per pianificare i prossimi cinque anni del gioco, che proprio questo mese celebra il suo quinto anniversario.

"10 anni di Sea of Thieves potranno sembrare tanti, eppure sono sicuro che avremo ancora qualcosa che non abbiamo terminato quando ci saremo arrivati", ha dichiarato il il creative director Mike Chapman.

Il team di Sea of Thieves sta apparentemente discutendo idee per nuove meccaniche di contrabbando, ricompense per la protezione di altri giocatori dai malintenzionati e una meccanica per "dipingere" gli screenshot. Il mantra del team di sviluppo è "Giocatori che creano storie insieme" e questa visione ampia fa sentire il team come se non finissero mai le idee, a patto che gli utenti stessi siano lì. pronti per sperimentarle.

Rispetto al lancio, Sea of Thieves è ad oggi un'esperienza molto più ricca e sfaccettata che ha continuato periodicamente ad accogliere nuovi contenuti. La consacrazione del titolo è arrivato col passaggio al modello stagionale e al lancio di corpose espansioni, prima su tutte A Pirate's Life con Jack Sparrow e i Pirati dei Caraibi. Oggi, Sea of Thieves sta vivendo la sua Stagione 9 in attesa delle novità a cui sta già lavornado Rare.