Sea of Thieves celebra Halo con due settimane di oggetti gratis ispirati a Master Chief

Anche il mondo piratesco di Sea of Thieves non vede l'ora che torni Master Chief il prossimo 8 dicembre, giorno in cui arriverà sul mercato Halo Infinite. In vista del memorabile evento, i ragazzi di Rare hanno quindi preparato qualcosa di davvero speciale.

A partire dal 24 novembre e per ben due settimane tutti i pirati virtuali potranno ottenere degli oggetti cosmetici ispirati al leggendario Spartan e ai suoi colleghi, oltretutto in via del tutto gratuita. Per la precisione, durante la prima settimana dell'iniziativa (dal 24 novembre al 1° dicembre) potranno ricevere il set nave ispirato allo Spartan originale, mentre nel corso della seconda (dal 1° all'8 dicembre) otterranno le vele e la bandiera dedicate alla squadra Noble.

Potete trovare una assaggio di ciò che vi aspetta nel trailer che trovate in apertura di notizia. L'evento terminerà giusto giusto l'8 dicembre, ossia il giorno in cui verrà pubblicato Halo Infinite su Xbox One, Xbox Series X|S e PC Windows 10, oltre che nel catalogo di Xbox Game Pass. A proposito dell'open world di Rare, lo sapete che recentemente Sea of Thieves ha festeggiato i 25 milioni di giocatori?