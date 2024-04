Sea of Thieves Closed Beta su PS5: tutte le date e come iscriversi

In attesa che Sea of Thieves arrivi ufficialmente su PlayStation 5, Rare ha svelato quando sarà possibile prendere parte ai test che si terranno prima del day one.

Come spiegato sul sito ufficiale del titolo a base di pirati, la Closed Beta si terrà nel periodo compreso fra il 12 ed il 15 aprile 2024, ossia la prossima settimana. A differenza di quanto accade solitamente, non esiste alcun modo per chiedere di partecipare ed il team di sviluppo non sta reclutando giocatori per questa fase di test a porte chiuse.

L'unico e solo modo per prendere parte alla prova che precederà l'arrivo del gioco sugli scaffali virtuali del PlayStation Store è quello di procedere con il pre-order di una qualsiasi versione di Sea of Thieves: che decidiate di acquistare l'edizione standard, la Deluxe o la Premium avrete anche l'accesso garantito alla Closed Beta.

Per chi non lo sapesse, questi test si terranno su server dedicati ai soli utenti PlayStation (la versione finale sarà invece cross-platform) e tutti i partecipanti riceveranno come ricompensa gratuita il set formato dal titolo e dalle vele Dauntless Adventurer.

Vi ricordiamo che Sea of Thieves sarà disponibile anche su PlayStation 5 a partire dal prossimo 25 aprile 2024.

Sapevate che Rare ha svelato le modalità grafiche di Sea of Thieves su PS5 e ha confermato il pieno supporto al DualSense?

EA SPORTS FC 24 Standard Edition PS4 è uno dei più venduti oggi su