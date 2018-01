Sea of Thieves: Closed Beta al via il 24 gennaio su PC e Xbox One

ha annunciato quest'oggi che la Closed Beta dell'attesoavrà luogo su PC e Xbox One a partire dal 24 gennaio. Sicuramente si tratta di una ghiotta occasione per solcare i mari del sanbox piratesco di, in attesa che il gioco venga pubblicato definitivamente il prossimo 20 marzo.

La fase di test a numero chiuso si terrà a partire dalle ore 13:00 del 24 gennaio fino alle 09:00 del 29 gennaio. I giocatori avranno quindi modo di provare il gioco per un totale di cinque giorni.

Rare promette una Beta "fatta su misura", che sappia davvero dare un assaggio concreto di quello che Sea of Thieves ha da offrire. Nonostante questo, molti dei contenuti di gioco saranno ovviamente tenuti in serbo per la release del gioco finale. La fase di test, tra le altre cose, non sarà sotto NDA, ragion per cui gli utenti saranno liberi di divulgare tramite immagini e video qualsiasi tipo di informazioni rilevata dalle proprie sessioni di gioco. La Beta sarà automaticamente accessibile a chiunque abbia pre-ordinato il gioco o abbia aderito al programma Insider entro il primo dicembre 2017.

Sea of Thieves sarà disponibile su PC Windows 10 e Xbox One a partire dal 20 marzo 2018. Seguendo questo collegamento potete dare uno sguardo ad un'ora di gameplay in 4K commentato dagli sviluppatori. Il gioco riceverà una serie a fumetti curata da Titan Comics.