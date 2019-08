Sea of Thieves: ecco come ottenere il set a tema Halo, disponibile gratis per pochi giorni

Rare ha da poco lanciato una nuova e interessante promozione legata al suo Sea of Thieves che farà senza ombra di dubbio la gioia di tutti i fan di Master Chief.

Per un periodo di tempo limitato, infatti, potrete ottenere in maniera completamente gratuita un intero set di contenuti estetici esclusivi e ispirati a Halo. Ottenere questi oggetti richiede semplicemente di avviare il titolo e giocare alla modalità Arena o Avventura per almeno cinque minuti tra il 20 agosto 2019 e la mezzanotte del 25 agosto. Avete quindi altri 3 giorni e mezzo circa per potervi accaparrare questi oggetti e sfoggiarli durante le vostre scorribande. Se avete rispettato tutte le condizioni della promozione, allora gli oggetti verranno recapitati alla vostra cassa delle personalizzazioni della nave e quella delle bandiere entro 72 ore.

Avete già dato un'occhiata all'espansione Dark Relics di Sea of Thieves, uscita solo qualche giorno fa su PC e Xbox One?