Sea of Thieves di Rare: come risolvere il bug dell'oro e della reputazione mancanti

Vi è capitato di completare una quest in Sea of Thieves e di non ricevere la ricompensa promessa? Non stupitevi:, ed è, fortunatamente, facilmente risolvibile. Recentemente, infatti, Rare ha fornito la soluzione più rapida e veloce al problema.

Le Quest Interessate

Le quest che potrebbero presentare questo tipo di bug sono quelle assegnate dalle tre fazioni del gioco: l’Ordine delle Anime, l’Alleanza dei Mercanti e i Cacciatori di Tesori. Data l’importanza della corretta riuscita di queste missioni (che aumentano la reputazione nella rispettiva fazione e possono garantire oggetti unici), è comprensibile che i giocatori si dimostrino frustrati nel constatare di non aver ricevuto alcun premio.



La Soluzione

Fortunatamente, Rare ha fornito una semplice soluzione: se notate di non aver ricevuto alcun premio, basterà uscire dal gioco e rientrare. Una volta dentro, il vostro sudato premio dovrebbe essere presente.

In sostanza, anche se al termine di una missione non vedete immediatamente il premio, non significa che sia perso per sempre: semplicemente, il bug in questione “ritarda” la registrazione dell’ottenimento del denaro e della reputazione.



Altri Bug

Un bug molto simile è stato segnalato da giocatori che, loggando, si erano ritrovati senza vestiti e senza alcun tipo di oggetti. La soluzione al problema, anche in questo caso, è quella di riavviare il gioco. Se invece avete problemi con i bug Beigebeard, Cinnamonbeard e Kiwibeard, potete fare riferimento alla guida ai problemi di Sea of Thieves.