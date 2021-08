Sea of Thieves: come sbloccare gratis la nave di Borderlands

È ora online il nuovo evento di Sea of Thieves, il quale porta Borderlands all'interno del gioco a base di pirati targato Rare. Nel corso dei prossimi giorni, i giocatori potranno accaparrarsi gratuitamente una serie di oggetti che permetteranno loro di personalizzare la loro nave.

Ecco di seguito tutti gli oggetti disponibili nel corso dell'evento e gli obiettivi da raggiungere per sbloccarli:

Bandiera del tumulto: si ottiene con 10 Favori

si ottiene con 10 Favori Scafo del tumulto: si ottiene con 20 Favori

si ottiene con 20 Favori Polena del tumulto: si ottiene con 30 Favori

si ottiene con 30 Favori Vele del tumulto: si ottengono con 40 Favori

si ottengono con 40 Favori Argano del tumulto: si ottiene con 60 Favori

si ottiene con 60 Favori Timone del tumulto: si ottiene con 80 Favori

si ottiene con 80 Favori Cannoni del tumulto: si ottengono con 100 Favori

I Favori non sono altro che una sorta di valuta dell'evento che i pirati possono accumulare grazie ai Topi di Sentina e alle loro sfide. Sono infatti disponibili due tipi di sfide (uno più semplice e l'altro più complesso) tramite le quali gli utenti possono scegliere liberamente come fare per ottenere i Favori.

Di seguito trovate l'elenco completo delle missioni a tempo:

Sfide minori del tumulto

Fai esplodere scheletri della polvere da sparo in una reazione a catena

Sconfiggi un gruppo di scheletri facendo esplodere uno scheletro della polvere da sparo

Dai fuoco a un gruppo di scheletri contemporaneamente usando una bomba incendiaria o un Forziere della rabbia

Sconfiggi uno squalo usando un barile di polvere da sparo

Colpisci una nave e semina il caos con una palla di cannone fantasma, una palla incatenata o una bomba incendiaria sparata da un cannone

Distruggi una Nave fantasma

Sfide principali del tumulto

Consegna un barile di polvere da sparo della fortezza o di polvere nera antica

Apri una delle cripte del tesoro dei Cacciatori d'Oro

Dai fuoco a una nave degli scheletri usando un teschio dei venti cinerei

Bevi o suona con un'altra ciurma in un avamposto

Raccogli tutte le montagne d'oro di una cripta del tesoro dei Cacciatori d'Oro

Completa qualsiasi Storia assurda (queste attività si possono avviare presso la naufraga o il personaggio misterioso)

L'evento in questione resterà attivo fino al prossimo 7 settembre 2021 alle ore 12:00 del fuso orario italiano. Sappiate inoltre che, una volta raggiunto il Favore necessario per sbloccare uno degli oggetti, bisognerà attendere fino a 72 ore per poter ricevere la ricompensa.

