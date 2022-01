Sea of Thieves, al via il primo Community Day: un'abbuffata di premi per tutti i pirati

Rare sa benissimo quanto sono speciali e affiatati i giocatori di Sea of Thieves (nonostante passino le giornate a fregarsi il bottino a vicenda), dunque ha ben pensato di dedicare loro una giornata davvero speciale: oggi 30 gennaio prende il via il primo Community Day!

Organizzato nell'ambito della Stagione 5 di Sea of Thieves, il primo Giorno della Community ha lo scopo di ricompensare e festeggiare i pirati virtuali di tutto il mondo. Come? In molti modi differenti! Innanzitutto, una volta risvegliati nella taverna, verrete accolti con un paio di bonus di gioco: l'emote Power chord, che permette di rockeggiare alla grande con i compagni di ciurma, e la Bandiera del Giorno della Community della quinta stagione, un oggetto esclusivo che sarà disponibile solamente durante questo evento.

Rare v'invita inoltre a recarvi su Twitter dalle 11:00 di oggi 30 gennaio alla stessa ora di domani 31 gennaio per condividere le vostre storie e i vostri screenshot usando l'hashtag #SeaOfThievesCommunityDay. In questo modo, contribuirete all'incremento del rango di Emissario della Community. Ogni volta che verrà raggiunta una determinata quantità di tweet della community, Rare aumenterà il moltiplicatore delle ricompense di gioco: più twitterete, più oro e reputazione riuscirete a ottenere. Sarà premura del team di sviluppo aggiornarvi in tempo reale sul profilo Twitter ufficiale di Sea of Thieves. Durante il Community Day sarà possibile ottenere il moltiplicatore di ricompense più alto di sempre!

Dalle 11:00 di oggi 31 gennaio allo stesso orario di domani è anche previsto un evento a tema su Twitch, durante il quale tutti gli spettatori avranno diritto a un Boccale della Fenice dorata come Twitch Drop. Non dovrete far altro che accedere e guardare uno qualunque degli streamer partecipanti giocare a Sea of Thieves per 20 minuti per ottenere un fantastico oggetto tutto nuovo. Se non l'avete ancora fatto, collegate i vostri account Twitch e Sea of Thieves.

Non è ancora finita! Rare organizzerà anche una speciale vendita celebrativa nel negozio ufficiale di gadget di Sea of Thieves, offrendo, solamente per un giorno, tutti gli articoli pirateschi scontati del 30%. Infine, durante il Community Day si ritaglierà anche del tempo per premiare i pirati più meritevoli che hanno partecipato all'hashtag #BeMorePirate in questi mesi.