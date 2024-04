Sea of Thieves, cosa cambia tra PS5 e Xbox Series X/S? L'analisi di Digital Foundry

A partire dal 30 aprile 2024 Sea of Thieves sarà disponibile per tutti i giocatori PlayStation 5, pronti a scoprire il multiplayer piratesco di Microsoft e Rare che tanto furore ha fatto su PC e Xbox. E nel frattempo Digital Foundry ci offre già l'analisi tecnica della versione per console Sony.

Nell'approfondimento video offerto dalla nota testata tech si evidenzia come le differenze tra la nuova versione PS5 e quelle già note per PC piattaforme Xbox non ci siano differenze rilevanti, ad eccezione di un singolo dettaglio: la resa delle ombre, che sul sistema Sony di attuale generazione appare migliore e più realistica. Ciò si traduce dunque in una cura nei dettagli leggermente superiore rispetto a quanto è possibile vedere nelle altre versioni, in particolare per quanto riguarda vegetazione ed altri elementi dello scenario.

A parte questo aspetto, però, Sea of Thieves su PS5 si comporta esattamente come le altre edizioni sul fronte tecnico, con tanto di 4K nessuna anti-aliasing standard. Al momento Digital Foundry non ha potuto approfondire fino in fondo le performance della nuova versione, in quanto nella Beta provata dalla redazione non era possibile abilitare i 120fps presenti invece su Xbox Series X. In attesa dunque di scoprire maggiori dettagli sul framerate, in ogni caso la conversione del gioco su PS5 sembra sia stata eseguita al meglio: del resto Sony ha aiutato Rare nel portare Sea of Thieves su PS5, consentendo al team britannico di ottimizzare al meglio la loro opera grazie al sostegno ricevuto.

Intanto Sea of Thieves ha superato i 40 milioni di giocatori su PC e Xbox, numeri di tutto rispetto con tutta probabilità destinati a crescere ulteriormente con l'approdo sui lidi PlayStation.

