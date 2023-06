Sea of Thieves A Dark Deception: un antipasto di Monkey Island con la nuova spedizione

Dopo aver mandato in brodo di giuggiole i fan di Monkey Island con l'annuncio del crossover di Sea of Thieves, Rare invita gli appassionati del sandbox piratesco a cimentarsi nelle sfide offerte dall'avventura A Dark Deception, un antipasto dell'update dedicato all'iconica IP ideata da Ron Gilbert.

L'Oscuro Inganno propostoci dagli sviluppatori inglesi inaugura un nuovo capitolo narrativo di Sea of Thieves in vista, appunto, dell'arrivo dell'espansione gratuita dedicata a Monkey Island.

La nuova avventura da vivere insieme alla propria ciurma sprona i fan di Sea of Thieves ad "aiutare un importante pirata a reclamare un oggetto rubato, un manufatto dal grande potere. Andate da Larinna, accettate questo nuovo contratto e mettetevi alla ricerca di questo prezioso oggetto entro il 6 luglio!".

I bucanieri che affronteranno questa nuova spedizione, e riusciranno a portarla a termine entro e non oltre il termine previsto da Rare, verranno ricompensati con delle customizzazioni speciali. Come per le avventure passate, anche nel caso di A Dark Deception sarà possibile cimentarsi in sfide speciali votate alla cooperativa e all'esplorazione, con missioni e obiettivi da raggiungere per venire a capo dell'enigma e ottenere l'ambita ricompensa.

Prima di lasciarvi al Launch Trailer che ci immerge nelle atmosfere gilbertiane dell'avventura narrativa A Dark Deception, vi ricordiamo che il ricco content update gratuito di Sea of Thieves: The Legend of Monkey Island sarà disponibile dal 20 luglio su PC, console Xbox e Game Pass.