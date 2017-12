Sea of Thieves: la data di lancio sarà annunciata durante i Game Awards 2017?

Ottime notizie per quei giocatori che attendono con particolare fermento news nei riguardi di: Aaron Greenberg, general manager della divisione marketing di, ha infatti dichiarato chesvelerà molto presto delle importanti informazioni sul sandbox piratesco sviluppato da

Nello specifico, Greenberg raccomanda i fan di seguire con attenzione i Game Awards 2017, nuova edizione importante evento videoludico condotto da Geoff Keighley che si terrà il 7 dicembre prossimo. Nessuna menzione specifica viene fatta, ma è plausibile ipotizzare che Microsoft sia finalmente pronta ad annunciare la data di lancio del gioco, ma non è nemmeno da escludere che la casa di Redmond possa limitarsi a svelare novità per quanto riguarda la fase di Beta del titolo. Naturalmente, si tratta di mere speculazioni, e non possiamo fare altro che attendere dettagli ufficiali durante l'evento.

Sea of Thieves è atteso su PC Windows 10 e Xbox One nei primi mesi del 2018. Il gioco supporterà su Xbox One X la risoluzione 4K e l'High Dynamic Range. Per ammirare il gioco in azione, potete dare uno sguardo a questo video gameplay, mentre per tutte le ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare la nostra anteprima. Ricordiamo inoltre che il gioco riceverà un artbook con bozzetti, illustrazioni e altri lavori a tema.