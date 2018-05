Sea of Thieves: debutta oggi il primo major update The Hungering Deep

A partire da oggi i giocatori di Sea of Thieves possono scaricare The Hungering Deep, il primo major update della nuova avventura piratesca di Rare. Il contenuto è disponibile al download su Xbox One e PC Windows 10.

Dopo la manutenzione programmata di oggi pomeriggio, i server di Sea of Thieves torneranno operativi a partire dalle 15:00, permettendo di scaricare nel frattempo l'update The Hungering Deep (del peso di 1.5GB). L'aggiornamento introduce una nuova Campagna giocabile per un periodo limitato, nuove percussioni, bandiere, trombe, tatuaggi, cicatrici e nuovi nemici da affrontare durante le traversate.

A tal proposito, ricordiamo che il trailer di The Hungering Deep aveva lasciato intravedere mostri marini di enormi dimensioni, sacrifici umani e navigatori, dando qualche anticipazione sulle caratteristiche della nuova avventura. Per evitare ulteriori forme di spoiler, tuttavia, Rare ha deciso di non svelare nel dettaglio tutti i contenuti del major update, lasciando che fossero i giocatori stessi a scoprirli dopo la pubblicazione dell'aggiornamento.

Con l'occasione tornerete a giocare con Sea of Thieves su Xbox One e PC? Fateci sapere nei commenti le vostre prime impressioni sul nuovo contenuto scaricabile.