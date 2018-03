Sea of Thieves debutta al primo posto della classifica inglese

E' Sea of Thieves il nuovo leader della classifica inglese: il gioco Microsoft debutta al primo posto della Top Ten UK, superando così, che si piazzano rispettivamente in seconda e terza posizione nella settimana di lancio.

Da segnalare come il dato relativo a Sea of Thieves tenga in considerazione solo ed esclusivamente le copie vendute sul mercato retail e non include i download digitali da Windows Store, Xbox Store e le copie attivate tramite Xbox Game Pass

Sea of Thieves A Way Out Ni No Kuni 2 Il Destino di un Regno Assassin's Creed Rogue Remastered FIFA 18 Burnout Paradise Remastered Grand Theft Auto V EA Sports UFC 3 Mario Kart 8 Deluxe Super Mario Odyssey

Buon debutto anche per Assassin's Creed Rogue Remastered, che si piazza al quarto posto, mentre Burnout Paradise Remastered, numero uno della scorsa settimana, scende in sesta posizione. Accoglienza tiepida invece per Attack on Titan 2 e Detective Pikachu, che occupano rispettivamente le posizioni numero 17 e 23 della classifica UK.