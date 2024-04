Sea of Thieves deciderà il futuro di Xbox su PS5: Microsoft lo osserverà con attenzione

La prima ondata di giochi Xbox su PlayStation 5, che si concluderà alla fine di questo mese con Sea of Thieves, potrebbe non essere l'ultima. A quanto pare, il futuro dei giochi verdecrociati sulle piattaforme di casa Sony dipenderà dalle performance della simulazione piratesca di Rare.

A riferirlo è stato Tom Warren nell'ambito del suo ultimo report per The Verge. Alcune fonti informate sui fatti hanno riferito al giornalista che Microsoft sta valutando la possibilità di pubblicare altre esclusive Xbox su PlayStation 5. A tal fine, Sea of Thieves rappresenterà un "test chiave": le vendite e il livello di engagement del gioco dei pirati saranno valutati attentamente dai vertici di Redmond, i quali decideranno come muoversi in futuro. Qualora dovessero risultare soddisfacenti, potrebbero dunque spianare la strada all'arrivo di altri first party Xbox su PlayStation 5 ed eventualmente Nintendo Switch.

Tutto verrà dunque deciso dopo il 30 aprile 2024, giorno in cui Sea of Thieves approderà su PlayStation 5 con tanto di supporto al cross-play. I primi segnali sono in ogni caso incoraggianti, dal momento che il gioco di Rare bazzica da settimane nelle prime posizioni della classifica dei pre-ordini del PlayStation Store. Nel momento in cui vi scriviamo occupa la seconda e la terza posizione con la Premium Edition e la Standard Edition, dietro solamente a Stellar Blade, ma in alcune giornate buone ha anche agguantato la prima posizione assoluta. Non conosciamo i numeri assoluti, ma la situazione appare promettente.

Già che ci siamo, vi ricordiamo che tra il 12 e il 15 aprile si svolgerà la Closed Beta di Sea of Thieves, alla quale potranno prendere parte solamente i giocatori che hanno preordinato il gioco, indipendentemente dall'edizione scelta.

Su Carta Regalo Roblox - 800 Robux è uno dei più venduti di oggi.