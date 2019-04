Sea of Thieves: è disponibile l'Anniversary Update, ecco tutte le novità

Come promesso ormai da settimane, l'attesissimo Anniversary Update di Sea of Thieves è finalmente stato pubblicato e tutti i possessori di una copia del titolo Rare possono scaricarlo in modo del tutto gratuito.

Tra le principali novità incluse nell'aggiornamento troviamo ovviamente l'Arena, componente PvP che ci permetterà di combattere contro altre navi all'interno di un'area circoscritta, in modo da impedire la fuga nei momenti più difficili. Un'altra aggiunta è quella della Chiamata del Cacciatore, una nuova compagnia del commercio capitanata dallo spaventoso Merrick, che ci permetterà di svolgere delle quest legate alla caccia, alla pesca e alla cucina. Anche gli appassionati del gioco in solitaria non rimarranno delusi grazie a Tall Tales: Shores of Gold, una serie di quest da completare in single-player durante le quali esplorerete nuove aree della mappa e avrete a che fare con personaggi mai visti prima. I cacciatori di obiettivi avranno inoltre un bel po' da fare, dal momento che con il nuovo aggiornamento avrete altri 1.000 punti da sbloccare completando le nuove attività.

Prima di lasciarvi al filmato dedicato all'Anniversary Update, vi ricordiamo che il gioco è disponibile esclusivamente su Xbox One e PC (Microsoft Store) con supporto al cross-play e al Play Anywhere. Se siete dei fan del gioco potete approfittare per raccontare ad Everyeye delle vostre scorribande e le migliori tra quelle che ci arriveranno saranno pubblicate in un articolo a tema. Sapevate che da qualche settimana Sea of Thieves vanta 5 milioni di giocatori?