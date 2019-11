Sea of Thieves: è ora disponibile la costosa vela dorata del Black Friday

Come avrete sicuramente notato, nel 2019 il Black Friday ha spinto alcuni sviluppatori a creare diversi contenuti a tema nei propri titoli e, dopo aver visto la particolare skin di Octane in Apex Legends (tra l'altro afflitta da un bug), ecco che arriva anche un'esclusiva e costosa vela per i possessori di Sea of Thieves.

L'oggetto in questione, appena pubblicato sul Microsoft Store, permette ai possessori del titolo Rare di aggiungere alla propria collezione di accessori per la personalizzazione della propria nave una vela di colore nero con su il classico simbolo del teschio con due sciabole in color oro. Si tratta di un contenuto esteticamente molto bello ma che richiederà l'esborso di circa 8 euro per poter essere mostrato agli altri giocatori durante le vostre scorribande da pirati.

Prima di lasciarvi all'immagine che mostra la vela in questione, vi ricordiamo che Sea of Thieves fa attualmente parte del ricco catalogo di giochi gratuiti per gli abbonati al servizio Xbox Game Pass, e può quindi essere scaricato gratuitamente sia su PC che su Xbox One in base alla tipologia di abbonamento attivo al momento sul vostro account.

Avete già provato l'espansione di Sea of Thieves intitolata The Seabound Soul e pubblicata solo qualche giorno fa?