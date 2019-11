Sea of Thieves: disponibile da oggi l'espansione The Seabound Soul

Rare ha pubblicato oggi il nuovo DLC gratuito per il titolo piratesco Sea of Thieves, intitolato The Seabound Soul. Annunciato durante la conferenza di Inside Xbox X019, l'espansione introduce alcune interessanti novità.

The Seabound Soul infatti porta con se una nuova Tall Tale che vedrà i giocatori impegnati con il defunto Capitan Pendragon e con la ricerca del vascello fantastma Ashen Dragon. Inoltre, l'espansione introduce nuove missioni dei Topi di Sentina e del Viaggio del Mercenario. L'aggiunta più importante riguarda però una nuova meccanica di gioco, ovvero il fuoco. Nel mondo di Sea of Thieves potranno essere trovate delle particolari palle di cannone che funzionano come bombe molotov, utilizzabili attraverso i cannoni o lanciabili a mano. Una volta colpito il vascello avversario le fiamme si espanderanno liberamente e se non spente in tempo porteranno all'affondamento della nave. Per aiutare i giocatori a domare le fiamme è stato aggiunto uno speciale serbatoio d'acqua. Oltre a tutto questo, il DLC aggiunge nuovi cosmetici per l'Avventura e per l'Arena.

Su Comixology sono stati pubblicati tre fumetti ispirati a Sea of Thieves. Recentemente è stato poi introdotto il tema di Gears of War per i propri vascelli.