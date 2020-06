Sea of Thieves è disponibile da oggi anche su Steam

Come per la maggior parte delle più recenti produzioni Microsoft in versione PC, anche Sea of Thieves è approdato su Steam e da oggi non è più un'esclusiva dello store di Windows 10.

Gli utenti più affezionati del client Valve possono infatti aggiungere ora il titolo targato Rare alla propria libreria digitale. Va precisato però che, come tutte le altre esclusive Microsoft presenti su Steam, anche Sea of Thieves richiede obbligatoriamente l'utilizzo di un account Xbox Live per poter essere avviato. Giocare tramite Steam non rappresenta inoltre una limitazione dal punto di vista del multiplayer online, dal momento che si può interagire sia con chi gioca su Xbox One che con chi gioca alla versione disponibile sul Microsoft Store.

Nel caso in cui foste interessati, potete procedere all'acquisto del gioco tramite la sua pagina ufficiale Steam al prezzo di 39,99 euro. Vi ricordiamo inoltre che il titolo fa parte del ricco catalogo di Xbox Game Pass e può essere giocato senza costi aggiuntivi da tutti gli abbonati PC e console.

Se non avete mai giocato il titolo Rare, vi invitiamo anche a dare un'occhiata alle novità introdotte di recente grazie all'aggiornamento Ships of Fortune di Sea of Thieves, disponibile gratis per tutti i possessori della versione base del gioco.