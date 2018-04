Sea of Thieves: disponibile la patch 1.0.3 che bilancia le armi e migliora la stabilità

Rare ha pubblicato la patch 1.0.3 di Sea of Thieves: l'aggiornamento corregge alcuni dei bug segnalati nelle ultime settimane dalla community, migliora la stabilità generale e introduce alcune modifiche al bilanciamento delle armi da fuoco.

Nello specifico, l'update (del peso di circa 1,2 GB) riduce il danno dell'archibugio e aumenta quello del fucile da cecchino. Inoltre, su PC è stata incrementata la sensibilità di default durante la mira. Infine, sulla porta del Traghetto dei Dannati è adesso presente un messaggio che ricorda ai pirati come affondare la propria nave e tornare così a giocare in un luogo differente. Per ulteriori informazioni e dettagli sulla patch 1.0.3 di Sea of Thieves, vi consigliamo di dare un'occhiata al changelog ufficiale.

Ricordiamo che da qualche giorno Rare ha modificato il funzionamento delle meccaniche di respawn delle navi e del teletrasporto delle sirene: adesso, quando una nave viene affondata da pirati nemici non viene rigenerata nelle immediate vicinanze, ma in un luogo che si trova oltre il campo visivo degli avversari, allo scopo di evitare che alcuni giocatori vengano uccisi ripetutamente dagli stessi nemici. Per quanto riguarda le sirene, adesso è obbligatorio far cadere qualsiasi tesoro prima di poter vedere l'opzione di teletrasporto.

Sea of Thieves è disponibile su PC e Xbox One.