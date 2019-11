Sea of Thieves: disponibili gratis su Comixology tre fumetti ispirati al gioco Microsoft

Sea of Thieves, avventura d'ispirazione piratesca plasmata dagli sviluppatori di casa Rare, ha debuttato sul mercato videoludico nel corso del 201, in esclusiva per Xbox One e PC Windows.

Recentemente il gioco ha rappresentato la fonte d'ispirazione per una serie di fumetti, attualmente protagonista di un'interessante promozione. Tramite l'account Twitter ufficiale del gioco è stato infatti annunciata un'iniziativa dedicata. Come potete verificare in calce a questa news, il trio di fumetti Sea of Thieves Origins possono essere riscattati in maniera completamente gratuita grazie all'utilizzo di appositi codici. Per usufruire della promozione, accedendo al portale Comixology, raggiungibile tramite il link disponibile all'interno del cinguettio, sarà necessario utilizzare i seguenti codici:

SOTGOLD

SOT_GMU

SOTSEER

I racconti dedicati all'universo creato da Rare sono editi da Titan Comics e raccontano le vicende di alcuni personaggi chiave delle Trading Companies di Sea of Thieves.



Come forse gli appassionati del gioco Microsoft già sapranno, ricordiamo che nel corso dell'Inside Xbox organizzato dalla Casa di Redmond in occasione del Fan Fest Xbox di Londra è stato mostrato il primo trailer di The Seabound Soul, nuovo aggiornamento in arrivo in Sea of Thieves. Dal palco dell'evento, Rare ha inoltre annunciato una nuova IP: Everyeye ve ne ha parlato in una ricca anteprima di Grounded, a cura di Icilio Bellanima.