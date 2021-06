Sea of Thieves: il DLC gratis di Pirati dei Caraibi nel primo gameplay trailer

Come promesso, durante l'Xbox Games Showcase: Extended Rare è intervenuta per mostrarci il primo video gameplay di A Pirate's Life, nuova espansione di Sea of Thieves ispirata ai Pirati dei Caraibi nata dalla collaborazione con Disney.

Durante l'E3 2021 ci era già stato presentato un trailer cinematografico di Sea of Thieves: A Pirate's Life, che ci ha svelato la presenza di Jack Sparrow e il crossover con il mondo dei Pirati dei Caraibi, ma adesso possiamo finalmente vedere in azione i nuovi contenuti dell'espansione. A Pirate's Life introdurrà una nuova storia, nuovi luoghi da esplorare, oggetti cosmetici ispirati alla saga cinematografica e nuovi temibili nemici. "Liberate Jack Sparrow dalla prigione e siate testimoni del potere del più grande Tesoro dei Pirati, che è appena stato rubato, e unitevi a lui in un'avventura indimenticabile per impedire alle forze oscure di dominare questo paradiso dei pirati", recita la descrizione ufficiale.

Prima di lasciarvi alla visione del trailer, ricordiamo che l'espansione A Pirate's Life sarà disponibile gratuitamente dal 22 giugno come parte della Stagione 3 per tutti i giocatori di Sea of Thieves, sia per coloro che l'hanno acquistato su PC, Xbox One e Xbox Series X|S, sia per gli abbonati a Xbox Game Pass.