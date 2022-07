Sea of Thieves, dovrete attendere per diventare Capitani: la Stagione 7 è stata rinviata

I ragazzi di Rare hanno deciso di prendersi un po' di tempo aggiuntivo per rifinire il prossimo aggiornamento di Sea of Thieves, che darà ufficialmente il via alla Stagione 7.

La Stagione 7 di Sea of Thieves, dunque, non comincerà il 21 luglio 2022 come inizialmente stabilito, bensì il 4 agosto, con due settimane di ritardo. Lo studio di sviluppo inglese ha spiegato che il posticipo si è reso necessario a causa della complessità dei differenti elementi di gioco che verranno implementati, i quali richiedono molto impegno per essere rifiniti al meglio e per far sì che non compromettano il resto dell'esperienza.

I pirati virtuali, per fortuna, non dovranno attendere molto tempo in più, dal momento che due settimane rappresentano un tempo relativamente bene. La Stagione 7 di Sea of Thieves introdurrà, tra le altre cose, il nuovo sistema della Capitaneria, che di fatto offrirà ai giocatori la possibilità di diventare Capitani della propria nave, alla quale potranno anche dare un nome personalizzato. Rare ne ha inoltre approfittato per fissare al 18 agosto la data d'inizio della prossima avventura. Le Avventure di Sea of Thieves, ricordiamo, sono dei nuovi contenuti di stampo fortemente narrativo introdotti all'inizio di quest'anno, che permettono ai pirati di approfondire la storia del mondo di gioco mentre si divertono assieme ai membri del proprio equipaggio.